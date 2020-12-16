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В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено

16 декабря 2020 10:34
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Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков в августе. Противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Уничтожалось имущество, оказывалось сопротивление представителям власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено-1

Так, 16 декабря стало известно о завершении расследования очередного громкого эпизода. Согласно материалам дела, 28-летнего жителя Минской области, активного участника массовых беспорядков, будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса.  

Вечером 10 августа на улице Притыцкого в Минске мужчина вместе с рядом других агрессивно настроенных демонстрантов заблокировал движение на угнанном автомобиле МАЗ. Транспортное средство принадлежало одному из троллейбусных парков. Грузовик направлялся к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. Угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, нападавшие завладели автомобилем, после чего один из них перекрыл проезжую часть.  

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Своими действиями мужчина создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и обвиняемый. В ходе допроса мужчина пояснил, что заранее прочитал на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в массовых беспорядках, а также место их дислокации и целенаправленно прибыл на улицу Притыцкого в Минске, чтобы принять в них участие. Действия 28-летнего жителя Минской области квалифицированы как угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и участие в массовых беспорядках.  

В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено-7

Материалы дела переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый свою вину признал. Вместе с тем следователи совместно с сотрудниками милиции продолжают устанавливать личности других подозреваемых, в том числе мужчины, в руках которого был предмет, похожий на пистолет.  

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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