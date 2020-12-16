В Минске мужчина заблокировал движение на угнанном МАЗе. Расследование завершено

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси продолжает расследование уголовных дел по фактам массовых беспорядков в августе. Противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали. Уничтожалось имущество, оказывалось сопротивление представителям власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 16 декабря стало известно о завершении расследования очередного громкого эпизода. Согласно материалам дела, 28-летнего жителя Минской области, активного участника массовых беспорядков, будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Вечером 10 августа на улице Притыцкого в Минске мужчина вместе с рядом других агрессивно настроенных демонстрантов заблокировал движение на угнанном автомобиле МАЗ. Транспортное средство принадлежало одному из троллейбусных парков. Грузовик направлялся к станции метро «Спортивная» для эвакуации неисправного троллейбуса. Угрожая водителю предметом, похожим на пистолет, нападавшие завладели автомобилем, после чего один из них перекрыл проезжую часть.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Своими действиями мужчина создал препятствие для сотрудников органов внутренних дел и оказал содействие активным участникам массовых беспорядков в сопротивлении представителям власти. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и обвиняемый. В ходе допроса мужчина пояснил, что заранее прочитал на различных интернет-ресурсах призывы к активному участию в массовых беспорядках, а также место их дислокации и целенаправленно прибыл на улицу Притыцкого в Минске, чтобы принять в них участие. Действия 28-летнего жителя Минской области квалифицированы как угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, и участие в массовых беспорядках.