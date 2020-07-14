Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин

Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице Дворникова, обнаружил около проезжей части раненого мужчину. Была вызвана «скорая» и милиция. Медики констатировали смерть мужчины.

Происшествие случилось ночью 14 июля (здесь подробнее).

В беседке во дворе около проезжей части был найден второй мужчина без признаков жизни.