Громко слушали музыку в беседке. В Гомеле найдены убитыми двое мужчин

Новости Беларуси. В Гомеле по факту двойного убийства возбуждено уголовное дело.
Как сообщает Следственный комитет, таксист, который проезжал по улице Дворникова, обнаружил около проезжей части раненого мужчину. Была вызвана «скорая» и милиция. Медики констатировали смерть мужчины.
Происшествие случилось ночью 14 июля (здесь подробнее).
В беседке во дворе около проезжей части был найден второй мужчина без признаков жизни.
Предварительно установлено, что они находились ночью в беседке и громко слушали музыку. Мужчинам, которым 32 и 38 лет, были причинены телесные повреждения, от которых они скончались.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности преступника.
Назначен ряд экспертиз. Устанавливаются очевидцы происшествия.
Граждан, которым что-либо известно о данном преступлении, просят позвонить по телефонам 8 029 743 75 45 или 102.