Ночью громко слушали музыку на улице, кому-то это не понравилось. Подробности двойного убийства в Гомеле

Новости Беларуси. Двойное убийство в Гомеле. Стали известны подробности ночного происшествия в микрорайоне «Сельмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предварительно установлено, что два местных жителя в возрасте 38 и 32 лет ночью в беседке громко слушали музыку.
Кому-то это не понравилось и им были причинены телесные повреждения, от которых мужчины скончались. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Следственный комитет просит граждан, которым что-либо известно о преступлении, поделиться информацией по телефонам 8-029-743-75-45 или 102.