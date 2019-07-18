Пропавшая днём ранее в Логойском районе девочка найдена

Новости Беларуси. Пропавшую 17 июля в Логойском районе 15-летнюю девочку нашёл участковый инспектор милиции, который находился в отпуске.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, 18 июля милиционер ехал в Минск из соседнего района. Примерно в полвторого дня возле деревни Вепраты правоохранитель увидел девочку, которая вела с собой велосипед «Аист».

Сотрудник милиции узнал Галину Веремийчик по приметам и остановился. В ходе разговора с участковым девочка рассказала, что приезжала в агрогородок Крайск к подруге в гости. Примерно в полшестого она поехала к себе домой, но заблудилась.

Несовершеннолетняя ехала всю ночь, преодолела расстояние около 50-60 км и оказалась в Вилейском районе. Затем у велосипеда спустило заднее колесо, поэтому девочке пришлось идти пешком.

Милиционер сообщил о несовершеннолетней в уголовный розыск Логойского РОВД. Прибывшие сотрудники отвезли ребёнка домой.

Ранее стало известно, что 17 июля в Логойском районе разыскивается подросток.