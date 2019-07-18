В Логойском районе девочка уехала на велосипеде и пропала

Новости Беларуси. В Логойском районе пропала 15-летняя Веремийчик Галина Ярославовна.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, примерно в половине шестого вечера несовершеннолетняя уехала на велосипеде из агрогородка Крайск в агрогородок Малые Нестановичи. После этого подросток пропал.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, светло-голубые глаза, прямые светлые длинные волосы, 35-36 размер ноги.