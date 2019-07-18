В Логойском районе девочка уехала на велосипеде и пропала
Новости Беларуси. В Логойском районе пропала 15-летняя Веремийчик Галина Ярославовна.
Как сообщает УВД Минского облисполкома, примерно в половине шестого вечера несовершеннолетняя уехала на велосипеде из агрогородка Крайск в агрогородок Малые Нестановичи. После этого подросток пропал.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, светло-голубые глаза, прямые светлые длинные волосы, 35-36 размер ноги.
Фото: УВД Минского облисполкома
В момент пропажи на ней были: светло-синие джинсы, бежевые балетки без шнуровки, чёрная байка с красным рисунком человека. Светло-бирюзовая майка с орнаментом.
Несовершеннолетняя уехала на тёмно-синем велосипеде «Аист», верхняя рама которого перемотана поролоном и чёрной изолентой.
Если вам что-либо известно о местонахождении или обстоятельствах пропажи девочки, сообщите об этом по телефонам: +375-44-786-42-25, +375-33-346-53-98, 8-01774-78927, 8-01774-78459.