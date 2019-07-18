Найдена женщина, которая осквернила здание на улице Зыбицкой в Минске

Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, личность гражданки установлена. Ею оказалась ранее не судимая 55-летняя минчанка. Когда её попросили объяснить причину своих действий, женщина пояснила, что испытывает неприязнь к церкви.

Действиям жительницы Минска даётся правовая оценка. Если они будут квалифицированы по статье «Надругательство над историко-культурными ценностями», то женщине будет грозить наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Правоохранители благодарят граждан, которые проявили бдительность.

Напомним, инцидент произошёл 13 мая.