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Найдена женщина, которая осквернила здание на улице Зыбицкой в Минске

18 июля 2019 10:40
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Новости Беларуси. В Минске нашли женщину, которая на улице Зыбицкой облила здание маслом.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, личность гражданки установлена. Ею оказалась ранее не судимая 55-летняя минчанка. Когда её попросили объяснить причину своих действий, женщина пояснила, что испытывает неприязнь к церкви.

Действиям жительницы Минска даётся правовая оценка. Если они будут квалифицированы по статье «Надругательство над историко-культурными ценностями», то женщине будет грозить наказание в виде общественных работ, штрафа или ареста.

Правоохранители благодарят граждан, которые проявили бдительность.

Напомним, инцидент произошёл 13 мая.

Камера запечатлела, как женщина осквернила здание, признанное историко-культурной ценностью (подробности здесь).

# Хулиганство # происшествия

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