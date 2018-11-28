Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши

Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По прогнозам синоптиков, уже ночью с 28 на 29 ноября столбик термометра местами опустится до -20ºС. И даже при такой температуре лед прирастает на 1-1,5 сантиметра в сутки. О том, как не попасть в опасную ловушку первого льда, наши коллеги.

Анастасия Аласания, СТВ:

Компания оршанцев выехала в Могилевскую область на рыбалку вечером, чтобы уже утром проверить первый лед. Двое товарищей уснули, а третий внезапно решил отправиться «на разведку». Роковая ошибка рыбака, который больше никогда не вернется домой.

Трагедия произошла на реке Кашанка в Мстиславском районе. Поутру приятели не обнаружили одного рыбака и бросились на его поиски. Следы на снегу привели к уже окоченевшему телу.

Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:

К сожалению, подбираться пришлось не стоя, а ползком. Таким образом вырубили его из уже замерзшего, достали и затем транспортировали на берег.

Сергей Смурага, житель Витебска:

Называются «спасалки». В случае экстренных ситуаций они вешаются на шею.

Ты всегда можешь зацепиться за лед, потому что руками ты не вылезешь.

А еще нетонущий костюм, свисток и пешня, доставшаяся от деда. Если с двух ударов лед пробиваешь – сматывай удочки.

Сергей Смурага:

Живу на берегу реки Двина, поэтому я часто попадал в экстренные ситуации. И проваливался, и на льдине оторвался. Желание есть выйти всегда, но все равно надо выходить с головой. Поэтому я, допустим, всегда против, когда первый лед рыбаки отмечают со стаканом. Это очень опасно.

По статистике гибнут на льду те, кому за 50. Такие рыбаки считают себя опытными и обычно пренебрегают элементарными правилами безопасности. У охотников за большим клевом на все свои аргументы.

Николай Ковалев, житель Могилева:

Только рыбаки понимают, что тянет. Здесь относительно мелко, если уже провалюсь, то выкарабкаюсь. Потому что глубины там дальше, ну и там более тонкий лед.

Андрей Стриженок, житель Могилева:

Это зависимость.

– Которая не лечится?

– Да, которая не лечится. А опасность – это уже потом, на второй план уходит.

Становление водоемов еще только начинается. При стабильном морозе в -10ºС корка льда утолщается на один-полтора сантиметра в сутки. Потому находится даже на небольших реках и озерах пока еще очень опасно.