Отправился ночью проверить лёд: в Мстиславском районе утонул рыбак из Орши
Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он ночью в одиночку вышел на тонкий лед. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам синоптиков, уже ночью с 28 на 29 ноября столбик термометра местами опустится до -20ºС. И даже при такой температуре лед прирастает на 1-1,5 сантиметра в сутки. О том, как не попасть в опасную ловушку первого льда, наши коллеги.
Анастасия Аласания, СТВ:
Компания оршанцев выехала в Могилевскую область на рыбалку вечером, чтобы уже утром проверить первый лед. Двое товарищей уснули, а третий внезапно решил отправиться «на разведку». Роковая ошибка рыбака, который больше никогда не вернется домой.
Трагедия произошла на реке Кашанка в Мстиславском районе. Поутру приятели не обнаружили одного рыбака и бросились на его поиски. Следы на снегу привели к уже окоченевшему телу.
Николай Моисеев, председатель Могилевской областной организации ОСВОД:
К сожалению, подбираться пришлось не стоя, а ползком. Таким образом вырубили его из уже замерзшего, достали и затем транспортировали на берег.
Сергей Смурага, житель Витебска:
Называются «спасалки». В случае экстренных ситуаций они вешаются на шею.
Ты всегда можешь зацепиться за лед, потому что руками ты не вылезешь.
А еще нетонущий костюм, свисток и пешня, доставшаяся от деда. Если с двух ударов лед пробиваешь – сматывай удочки.
Сергей Смурага:
Живу на берегу реки Двина, поэтому я часто попадал в экстренные ситуации. И проваливался, и на льдине оторвался. Желание есть выйти всегда, но все равно надо выходить с головой. Поэтому я, допустим, всегда против, когда первый лед рыбаки отмечают со стаканом. Это очень опасно.
По статистике гибнут на льду те, кому за 50. Такие рыбаки считают себя опытными и обычно пренебрегают элементарными правилами безопасности. У охотников за большим клевом на все свои аргументы.
Николай Ковалев, житель Могилева:
Только рыбаки понимают, что тянет. Здесь относительно мелко, если уже провалюсь, то выкарабкаюсь. Потому что глубины там дальше, ну и там более тонкий лед.
Андрей Стриженок, житель Могилева:
Это зависимость.
– Которая не лечится?
– Да, которая не лечится. А опасность – это уже потом, на второй план уходит.
Становление водоемов еще только начинается. При стабильном морозе в -10ºС корка льда утолщается на один-полтора сантиметра в сутки. Потому находится даже на небольших реках и озерах пока еще очень опасно.
Председатель Витебской областной организации ОСВОД: Толщина льда составляет где-то 3 сантиметра – и то на мелких озерах
Спасатели не перестают предупреждать и убеждать. Тем не менее, ежегодно на белорусских водоемах из-за беспечности на льду тонут свыше двух десятков человек. Столько же удается вытащить живыми на берег. Увы, в числе погибших или пострадавших бывают и дети. А ведь не за горами школьные каникулы – время, когда ребенок не должен быть предоставлен сам себе.