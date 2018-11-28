Рыбак утонул в Мстиславском районе. ОСВОД предупреждает об опасности первого льда

Новости Беларуси. В Мстиславском районе утонул рыбак. Он вышел на тонкий лед в одиночку ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обнаружили мужчину лишь утром, в том же месте, где он и провалился.

Отметим, вода на озерах и реках лишь начинает замерзать. Некоторые и вовсе покрылись коркой только по краю. Сейчас лед, скорее, ловушка для рыбаков.

Александр Мясоедов, председатель Витебской областной организации ОСВОД:

По статистическим данным прошлого года, на время становления первого льда по республике утонуло семь человек. Пять из них утонуло в Витебской области. Спасено три человека.

Делали замеры льда. Толщина льда составляет где-то 3 сантиметра – и то на мелких озерах с небольшой глубиной.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 ноября столбик термометра местами опустится до –20 градусов. И даже при такой температуре лед прирастает на 1-1,5 сантиметра в сутки. Потому его прочность, пусть и на самых маленьких реках и озерах, еще очень невелика.