Принудительное лечение в психиатрическом стационере: в Гомеле вынесен приговор напавшему с ножом на девочку и ее бабушку

Новости Беларуси. В Гомеле вынесли приговор по громкому делу. Мужчину, который с ножом напал на четырехлетнюю девочку и ее бабушку, приговорили к принудительному лечению в психиатрическом стационаре под строгим наблюдением. Срок, на который преступник изолирован от общества, теперь зависит только от врачей.

Шокирующая история произошла в середине марта. Обнаженный 27-летний житель Гомеля вошел в незапертую квартиру на первом этаже многоквартирного дома. Взял на кухне нож и нанес многочисленные ранения хозяйке и ее маленькой внучке.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что у мужчины серьезное психическое заболевание. На момент совершения преступления он не отдавал отчета своим действиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Антоненко, потерпевшая:

И ребенок, и я осталась инвалидом. Руки не работают, кисти рук, потому что нервы повреждены. Мать знала, что болен он, алкоголем страдает, пьет, почему не принять до этого случая какие-то меры?

Маргарита Гузаревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области:

Имеются и показания от потерпевшей, и показания свидетеля, очевидцев, по делу проведены многочисленные экспертизы, подтверждающие, что именно Журавлев совершил данное деяние. Именно причастность его биологических следов.