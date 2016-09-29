Штык-нож, которым зарезали бизнесмена из Витебска, найден в одном из гаражей Городка

Новости Беларуси. Громкое дело. Обстоятельства очередного нападения на бизнесмена устанавливают следователи.

Убит 33-летний житель Витебска – директор одной из частных фирм.

Его тело с колото-резаными ранами обнаружили неподалёку от Шумилино. Накануне вечером мужчина отправился в Городокский район для заключения сделки. Однако обратно так и не вернулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом оперативном видео – первые минуты работы следователей в Шумилинском районе. Именно здесь житель деревни Хрипки случайно обнаружил тело убитого мужчины.

Виталий Иванов, житель деревни Хрипки:

Бурые пятна на дороге. Я думал, может кабана или косулю подбили. Пошёл смотреть – след в канаву, за куст. Прихожу, смотрю, мужик лежит.

Погибшим оказался 33-летний заместитель директора частной фирмы в Витебске.

Примечательно, что изначально мужчина отправился в Городокский район на собственном дорогом авто. По некоторым данным, собирался приобрести там недвижимость. Но пропал.

А обнаружили его – уже убитого – в Шумилинском районе.

Предположительно, так заметал следы преступник. К слову, подозреваемым по делу стал тот самый «партнер», с которым планировалось совершить сделку.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного Комитета Республики Беларусь по Витебской области:

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 39 Уголовного Кодекса Республики Беларусь «Убийство, совершенное из корысти». Провели освидетельствование подозреваемого, провели опрос с использованием полиграфа, где он не отрицал свою причастность к совершению преступления.

Анастасия Бут, СТВ:

Машину убитого обнаружили в Городке. На ней уже были установлены транзитные номерные знаки Российской Федерации. В собственном гараже подозреваемый оставил и все улики. Это золотые украшения, дорогие часы, документы погибшего.

Здесь же был обнаружен и штык-нож - предполагаемое орудие убийства.

Отметим, что это уже второе громкое убийство в стране за неделю. В понедельник стало известно о расправе над предпринимателем из Березино Минской области. Детали этих нападений сейчас выясняют следователи.