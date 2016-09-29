Прорыв трубопровода в Гродно: сильным потоком воды смыло огороды в местном кооперативе

Новости Беларуси. Многометровый фонтан, разбрасывающий вокруг себя камни и мусор. В Гродно прорвало трубопровод одного из местных предприятий. Мощный напор воды, затопивший дачный поселок, был виден из многих районов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого водного шоу местные жители еще не видели!

Галина Буро, СТВ:

Вода ручьём текла по всей ширине дороги. На обочине траву словно гладко причесали расчёской. Весь этот водный поток растянулся почти на километр вниз, до самого Немана.

Ближе к вечеру вода ушла, оставив за собой мусор и песчаное месиво. Ограждение упало, а с ним и куст шиповника. Но это полбеды. Кому не позавидуешь, так это хозяину участка, на который пришёлся основной удар стихии.

Сергей Воробьёв, житель Гродно:

Смыло весь вон урожай соседский сюда, весь грунт смыло, убирали – в колено было земли здесь.

Ни картошки, ни морковки – всё, что «нажито непосильным трудом» – как в воду кануло. Вместе с закатками на зиму в подвале подтоплен и уже собранный урожай.

Авария произошла на трубопроводе, который использует местное предприятие. Его работники уже устраняют последствия ЧП, а вот компенсировать ущерб дачникам пока не торопятся. Дело в том, что по плану на этом техническом участке жилые помещения не предусмотрены.

Максим Кротов, главный инженер ОАО «Гродно Азот»:

Когда строился «Азот» здесь этих дач не было, здесь – охранная зона коллекторов. В своё время, так находится недалеко Неман, люди освоили эти земли. Всех людей предупреждали и брали с людей расписку, что претензий в случае такой ситуации они иметь не будут.

Старожил кооператива Пётр Павлович рассказывает, что это уже третий на его памяти прорыв трубопровода.

Но последний ли? Правда, после нынешнего случая дачники согласились: выращивать картошку на трубах – дело не только неблагодарное, но еще и опасное.