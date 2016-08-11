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Пенсионер и 12-летняя девочка перевернулись на лодке и утонули в озере в Логойском районе

11 августа 2016 07:15
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Новости Беларуси. Трагедия в Логойском районе. Пенсионер и 12-летняя девочка утонули в озере. Они были в лодке, которая перевернулась. Спасателям удалось сохранить жизнь 9-летнему мальчику, который чудом удержался на плаву.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии, мужчина пригласил двух соседских детей покататься на деревянной лодке. Она перевернулась, девочка начала тонуть. Взрослый попытался ее спасти и оба ушли под воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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# происшествия # Утопления

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