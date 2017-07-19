Большой пожар в Орше: на местном рынке горели 12 торговых павильонов

Новости Беларуси. По информации МЧС, пламя быстро распространилось на площади в 50 квадратных метров. К счастью, во время возгорания посетителей на рынке не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По информации МЧС, пламя быстро распространилось на площади в 50 квадратных метров. К счастью, во время возгорания посетителей на рынке не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате обгорели кровля и внутренняя обшивка торговых точек, повреждено пламенем оборудование и товары. Предположительно, причиной происшествия могла стать искра — по соседству днем проводились сварочные работы.