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Большой пожар в Орше: на местном рынке горели 12 торговых павильонов

19 июля 2017 20:59
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Новости Беларуси. По информации МЧС, пламя быстро распространилось на площади в 50 квадратных метров. К счастью, во время возгорания посетителей на рынке не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой пожар в Орше: на местном рынке горели 12 торговых павильонов -1

В результате обгорели кровля и внутренняя обшивка торговых точек, повреждено пламенем оборудование и товары. Предположительно, причиной происшествия могла стать искра — по соседству днем проводились сварочные работы.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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