При взрыве газа в жилом доме Полоцкого района пострадали 3 человека, в том числе ребёнок

Трое человек, в том числе ребенок, доставлены в больницу после взрыва в двухэтажном доме в Полоцком районе. По данным Минздрава, состояние пожилой женщины средней степени тяжести, у 47-летнего мужчины – тяжелое. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован с диагнозом, не связанным с получением травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.