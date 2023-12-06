Прямой эфир

При взрыве газа в жилом доме Полоцкого района пострадали 3 человека, в том числе ребёнок

06 декабря 2023 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трое человек, в том числе ребенок, доставлены в больницу после взрыва в двухэтажном доме в Полоцком районе. По данным Минздрава, состояние пожилой женщины средней степени тяжести, у 47-летнего мужчины – тяжелое. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован с диагнозом, не связанным с получением травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взрыве газа в жилом доме Полоцкого района пострадали 3 человека, в том числе ребёнок-1

Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте происшествия, о котором стало известно вечером 5 декабря, работали медики и спасатели МЧС. Ночью специалисты установили, что газоиспользующее оборудование от взрыва не пострадало, газовый баллон убрали из жилого помещения. Причина взрыва устанавливается. Из дома в агрогородке Захарничи были эвакуированы все жильцы.

# Взрыв газа # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме агрогородка Захарничи
05 декабря 2023 20:06

Газовый баллон взорвался в многоквартирном доме агрогородка Захарничи

70 потерпевших! В Минске задержан иностранец по подозрению в мошенничестве
05 декабря 2023 17:43

70 потерпевших! В Минске задержан иностранец по подозрению в мошенничестве

Тело рыбака обнаружили на водохранилище Дрозды
04 декабря 2023 13:54

Тело рыбака обнаружили на водохранилище Дрозды