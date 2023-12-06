При взрыве газа в жилом доме Полоцкого района пострадали 3 человека, в том числе ребёнок

Трое человек, в том числе ребенок, доставлены в больницу после взрыва в двухэтажном доме в Полоцком районе. По данным Минздрава, состояние пожилой женщины средней степени тяжести, у 47-летнего мужчины – тяжелое. Ребенок 2010 года рождения госпитализирован с диагнозом, не связанным с получением травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте происшествия, о котором стало известно вечером 5 декабря, работали медики и спасатели МЧС. Ночью специалисты установили, что газоиспользующее оборудование от взрыва не пострадало, газовый баллон убрали из жилого помещения. Причина взрыва устанавливается. Из дома в агрогородке Захарничи были эвакуированы все жильцы.