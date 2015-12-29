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Махинации с квартирами: 10 млрд рублей «заработали» бобруйские черные риелторы

29 декабря 2015 08:29
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Новости Беларуси. Бобруйские черные риелторы заработали на незаконных сделках более Вr10 млрд. Преступная группировка действовала с 2005-го по 2014 год. Организовал ее житель Бобруйска. 

Схема была такова: «предприниматели» знакомились с владельцами квартир, после чего «втирались» к ним в доверие. Затем уговаривали продать недвижимость и помогали в подготовке документов. Сами же выступали в качестве посредников между владельцами жилья и его потенциальными покупателями. При этом использовалась развитая сеть подставных лиц.

В результате черные риелторы провели около 30 сделок и получили доход более Вr10 млрд. Возбуждено уголовное дело. На имущество обвиняемых стоимостью порядка Вr14 млрд. наложен арест.

Обвиняемые заключены под стражу.

# происшествия # Недвижимость

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