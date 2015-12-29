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Магазин с фейерверками взорвался в Польше: 3 человека пострадали, сгорели еще 6 торговых мест

29 декабря 2015 07:00
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Новости Польши. Магазин с новогодними фейерверками взорвался в Польше. Пожарные длительное время не могли потушить пожар, поскольку все время взрывались новые петарды, а огонь распространился на другие торговые лотки. В результате пожара пострадали три человека, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме лотка с салютами сгорели еще шесть торговых мест. Местная полиция устанавливает причину возгорания, а также проверяет остальные места, где продаются фейерверки, петарды и различные пиротехнические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Взрыв пиротехники, фейерверк

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