Магазин с фейерверками взорвался в Польше: 3 человека пострадали, сгорели еще 6 торговых мест

Новости Польши. Магазин с новогодними фейерверками взорвался в Польше. Пожарные длительное время не могли потушить пожар, поскольку все время взрывались новые петарды, а огонь распространился на другие торговые лотки. В результате пожара пострадали три человека, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Кроме лотка с салютами сгорели еще шесть торговых мест. Местная полиция устанавливает причину возгорания, а также проверяет остальные места, где продаются фейерверки, петарды и различные пиротехнические средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.