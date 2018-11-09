В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку

Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Барановичах мужчина застрелил пса, который укусил его за палец.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 44-летний местный житель хотел погладить соседскую собаку, но та укусила гражданина за палец. Фигурант вернулся домой, взял охотничье ружьё и застрелил животное.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Известно, что у подозреваемого нет разрешения на хранение оружия.

Осенью 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота.