При пожаре в общежитии Мозыря эвакуировали семь человек, среди которых младенец

Новости Беларуси. В общежитии в Мозыре произошел пожар. По информации МЧС, возгорание случилось днем 31 января. Из окон, расположенных на втором этаже четырехэтажного дома, шел дым. Из горящего помещения самостоятельно смогли эвакуироваться супруги с двумя детьми – 2013 и 2015 годов рождения.

Фото: МЧС

Спасатели из других блоков эвакуировали семь человек, включая младенца 2017 года рождения. Никто не пострадал.

Фото: МЧС

Дети были доставлены в больницу. Пожар потушен. Огонь повредил имущество, закопчены стены. Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Фото: МЧС