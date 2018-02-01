При пожаре в общежитии Мозыря эвакуировали семь человек, среди которых младенец
Новости Беларуси. В общежитии в Мозыре произошел пожар.
По информации МЧС, возгорание случилось днем 31 января. Из окон, расположенных на втором этаже четырехэтажного дома, шел дым. Из горящего помещения самостоятельно смогли эвакуироваться супруги с двумя детьми – 2013 и 2015 годов рождения.
Спасатели из других блоков эвакуировали семь человек, включая младенца 2017 года рождения.
Никто не пострадал.
Дети были доставлены в больницу. Пожар потушен. Огонь повредил имущество, закопчены стены.
Сейчас устанавливается причина пожара. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
В середине января в одной из многоэтажек Минска произошел пожар из-за оставленной без присмотра свечи.
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