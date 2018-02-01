22-летнего уклониста от армии задержали в минском аэропорту

Новости Беларуси. Находившегося в розыске уклониста от армии задержали в Национальном аэропорту «Минск».
По информации ГПК, инцидент случился во вторник 30 января во время оформления рейса «Стокгольм – Минск». Пограничниками был задержан 22-летний белорус.
Оказалось, что парень находился в розыске из-за уклонения от призыва на военную службу.
Задержанный был передан сотрудникам Минского ОВД на транспорте.
В октябре 2017 года жителя Витебска оштрафовали за уклонение от службы в армии.
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