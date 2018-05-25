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В Гродно четырёхлетний ребёнок выпал с третьего этажа. Мальчик в реанимации

25 мая 2018 07:54
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Новости Беларуси. Вечером 24 мая четырёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа.  

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, ребёнок упал на цемент. У пострадавшего тяжёлые травмы головы и брюшной полости. Мальчика доставили в реанимацию.  

Несчастный случай произошёл во время похода в гости. Женщина с двумя детьми пришла к знакомым. Пока взрослые общались между собой, дети бегали поблизости. Через некоторое время один из мальчиков пропал из виду. Ребёнка стали искать.  

В ходе поисков стало известно, что около половины десятого вечера мальчик сумел открыть окно и выпал с третьего этажа.  

Правоохранители напоминают о необходимости присматривать за детьми и надёжно закрывать окна.  

Весной 2018 года в Брестской области из окна первого этажа выпала годовалая девочка. 

Её госпитализировали – подробнее здесь.  

# Падение с высоты # происшествия

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