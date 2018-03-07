Новости Беларуси. В ночь с 6 на 7 марта пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка».
Как сообщает Госпогранкомитет, Audi оформлялся на выезд в Литву. За рулём машины находился 26-летний молодой человек.
Новости Беларуси. В ночь с 6 на 7 марта пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка».
Как сообщает Госпогранкомитет, Audi оформлялся на выезд в Литву. За рулём машины находился 26-летний молодой человек.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy
При проведении контрольных процедур автомобиль неожиданно направился на территорию РБ. Из-за принудительной остановки Audi получил серьёзные повреждения. Водителя задержали. Пострадавших нет.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy
На место инцидента были вызваны сотрудники ГАИ. Группа кинологов провела специальный досмотр машины.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy
Задержанный привлечён к административной ответственности. Гражданину придётся выплатить штраф.
Зимой 2018 года россиянин пытался въехать в Польшу через Беларусь.
Водитель ехал на скорости около 120 км/ч – здесь подробнее.