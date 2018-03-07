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Пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка»

07 марта 2018 11:50
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Новости Беларуси. В ночь с 6 на 7 марта пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка».

Как сообщает Госпогранкомитет, Audi оформлялся на выезд в Литву. За рулём машины находился 26-летний молодой человек.  

Пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка»-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy  

При проведении контрольных процедур автомобиль неожиданно направился на территорию РБ. Из-за принудительной остановки Audi получил серьёзные повреждения. Водителя задержали. Пострадавших нет.  

Пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка»-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy  

На место инцидента были вызваны сотрудники ГАИ. Группа кинологов провела специальный досмотр машины.  

Пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка»-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале GpkGovBy  

Задержанный привлечён к административной ответственности. Гражданину придётся выплатить штраф.  

Зимой 2018 года россиянин пытался въехать в Польшу через Беларусь.  

Водитель ехал на скорости около 120 км/ч – здесь подробнее.  

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Видеофакт

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