Новости Беларуси. В ночь с 6 на 7 марта пресечена попытка несанкционированного выезда из пункта пропуска «Привалка».

Как сообщает Госпогранкомитет, Audi оформлялся на выезд в Литву. За рулём машины находился 26-летний молодой человек.