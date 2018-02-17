Видеофакт: гражданин РФ на Fiat пытался прорваться в Польшу через Беларусь
Новости Беларуси. Житель России на автомобиле Fiat пытался прорваться в Польшу через белорусский пункт пропуска «Берестовица». Инцидент произошёл 16 февраля около девяти часов вечера.
По сведениям Госпогранкомитета, нарушитель ехал в направлении пункта пропуска на скорости около 120 км/ч. Водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора и требование пограничников остановиться. Поэтому последними были предприняты меры по задержанию.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Fiat наехал на средство принудительной остановки и протаранил шлагбаум. Из-за этого машина получила серьёзные повреждения и прекратила движение. Водитель отделался ушибами и ссадинами.
В Госпогранкомитете отмечают, что в это время в пункте пропуска находился пассажирский автобус. Если бы мужчину не остановили, могло произойти столкновение.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Было установлено, что нарушителем является 44-летний гражданин Российской Федерации. Задержанному была оказана медпомощь. Устанавливается, находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков.
Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
Задержанного поместили в ИВС Гродненской пограничной группы. Возбуждено уголовное дело.
Осенью прошлого года гражданин Латвии на автомобиле попробовал прорваться через белорусскую границу.
Машина снесла шлагбаум и выехала на встречную полосу – подробности здесь.