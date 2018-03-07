Под Гродно нетрезвый пассажир маршрутки напал на водителя и повредил микроавтобус

Новости Беларуси. 4 марта нетрезвый житель Волковыска во время поездки в маршрутном такси повздорил с водителем. Пьяный мужчина набросился на водителя, а затем повредил микроавтобус.

По сведениям УВД Гродненского облисполкома, ранним утром 51-летний фигурант поехал к своему отцу в гродненскую больницу. Во время поездки мужчина открыл бутылку водки и предложил пассажирам, но все отказались.

Вскоре житель Волковыска «повеселел» и потребовал у водителя сменить музыку. Ещё через некоторое время гражданин уронил бутылку на пол. Стеклотара каталась по салону, проливая содержимое.

Находившийся за рулём человек остановил автомобиль и попросил нетрезвого пассажира покинуть транспортное средство. Мужчина отказался и напал на водителя. Следом фигурант повредил боковые зеркала и разбил лобовое стекло.

Далее злоумышленник сел в попутку и поехал в Гродно. На въезде в город мужчина вышел и направился обратно в Волковыск. Фигуранта содержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство».

Осенью прошлого года пьяный житель Могилёва ударил таксиста бутылкой по голове.