Преподнесли меня злодеем: в Мозыре хозяин жестоко наказал собаку за то, что та покусала его 5-летнюю дочь

Новости Беларуси. Жители Мозыря считают, что их сосед проявил излишнюю жестокость в отношении собаки, искусавшей его пятилетнюю дочь. Обвязав дворнягу проводом, мужчина протащил ее через весь двор на глазах у детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10-летние мальчишки устроили целую спасательную операцию и рассказали о ней взрослым.

Очевидцы:

Он тащил собаку на проводе, а мы плакали, кричали. Просили, чтобы он отпустил ее, но он не реагировал. Сначала он подошел сюда и держал, пока она не потеряла сознание. Потом кинул ее, спустился по лестнице и повесил там на провод. Мы отцепляли провод, пытались рвать его. Спасенную дворнягу вместе с взрослыми дети отвезли в приют для животных.

Тамара Гладышева, волонтер общества защиты животных:

Он был в полуобморочном состоянии. Как положили, так он до утра пролежал неподвижно. Только на второй день с утра начал какие-то признаки шевеления подавать. У него в районе бедра перелом, ножка болтается. Помощь в тот день оказалась нужна не только собаке. Причиной агрессии человека стало нападение животного на ребенка. Евгений Журавский – тот самый мужчина, а по совместительству отец пятилетней девочки, покусанной бродячим псом.

Евгений Журавский:

Укус пришелся в область шеи (в заключении написано «в грудную клетку»). Я понимаю одно: собака напрыгнула на ребенка и укусила. Преподнесли меня таким злодеем, что я взял и повесил ее на глазах у детей. Евгений говорит, что просто хотел привязать собаку в безлюдном месте, чтобы она не убежала, и позже специалисты смогли проверить ее на бешенство. Кстати, сейчас пес действительно на положенном в таких случаях карантине. По факту произошедшего милиция начала проверку. Но выводы делать пока не спешат, лишь напоминают: негуманное отношение к животным в нашей стране дело наказуемое.

Александр Наумик, заместитель начальника Мозырского РОВД:

Жестокое обращение с животными – санкция гласит: штраф от 10 до 30 базовых величин либо административный арест. Дочка Евгения прошла курс прививок и уже выписана из больницы. Пес в приюте и тоже идет на поправку. А в сети интернет и в самом Мозыре кипят страсти.