На «Беларуськалии» сильное задымление: причины ЧП устанавливаются

Новости Беларуси. Тление конвейерной ленты утром дало знать о себе в округе четвертого рудоуправления предприятия. Дымовая завеса поднялась над производственными корпусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в отделении сушки. К месту происшествия было направлено более десятка пожарных расчетов. Причина происшествия и ущерб устанавливаются. На выпуск калийных удобрений инцидент не повлиял. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.