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На «Беларуськалии» сильное задымление: причины ЧП устанавливаются

23 июня 2017 11:59
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Новости Беларуси. Тление конвейерной ленты утром дало знать о себе в округе четвертого рудоуправления предприятия. Дымовая завеса поднялась над производственными корпусами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На «Беларуськалии» сильное задымление: причины ЧП устанавливаются-1

ЧП произошло в отделении сушки. К месту происшествия было направлено более десятка пожарных расчетов. Причина происшествия и ущерб устанавливаются. На выпуск калийных удобрений инцидент не повлиял. Предприятие продолжает работать в штатном режиме.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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