Вместо соков и нектаров спирт: в Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара

Новости Беларуси. Не по назначению. В Могилевской области задержали крупную партию спирта. По документам, фура везла в Слуцк соки и нектары.

А на деле оказалось, что в грузовике находился медицинский девяносто пяти процентный антисептический раствор – 23 тонны.

Крупную партию ждали в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.