Вместо соков и нектаров спирт: в Могилевской области задержали фуру с крупной партией нелегального товара
Новости Беларуси. Не по назначению. В Могилевской области задержали крупную партию спирта. По документам, фура везла в Слуцк соки и нектары.
А на деле оказалось, что в грузовике находился медицинский девяносто пяти процентный антисептический раствор – 23 тонны.
Крупную партию ждали в Бобруйске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Большегруз с нелегальным товаром остановили отчасти случайно – обычная патрульная работа. Однако когда водитель фуры предоставил документы, сотрудники ОБЭП решили проверить.
Вместо соков и нектаров в машине оказался спирт, медицинский, 95-процентный.
Как выяснилось, фирмы-получателя груза, указанной в накладных не существует. А вот машина принадлежит частной организации из Бобруйского района.
Андрей Харкевич, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступления УВД Могилёвского облисполкома:
Как показывает практика и по нашей информации, данная спиртосодержащая жидкость предназначена для распространения в Бобруйске.
Она распространяется по нелегальным точкам, где ее реализуют мелкие оптовики населению.
По ценам приемлимым для определенного слоя населения.
Проблема нелегального ввоза алкогольной продукцию из России в Беларусь по-прежнему актуальна. Почти каждый день оперативники задерживают машины, перевозящие контрафакт.
И все дело в разнице цен на алкоголь.
В России он дешевле. Тем более сомнительного качества.
Реальная фирма-получатель из Бобруйска попадает под прицел правоохранителей уже второй раз за год. Сейчас проводится проверка, опрашиваются свидетели. И если вина будет доказана, наказание для нелегальных перевозчиков может не ограничиться адмнистративным кодексом.