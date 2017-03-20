«Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны»: СК о попытке прорыва через госграницу с Украиной

Новости Беларуси. Попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска Александровка. Инцидент произошел этой ночью.
Автомобиль марки «Джип» направлялся в Беларусь из Украины.
Водитель сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, попытался скрыться.
В результате пограничникам пришлось применить табельное оружие.
Олег Ляшук, начальник Управление пограничного контроля Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
При въезде пункта пропуска данное транспортное средство снесло шлагбаум, снесло габаритные ворота и проехало через средство принудительной остановки, то есть, через шипы и получило механические повреждения.
Впоследствии данное средство было оперативной группой настигнуто с применением табельного оружия.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны,
в отношении третьего проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Из автомобиля изъяты пистолет марки TT с двумя заряжёнными магазинами к нему, тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит. а также самодельное взрывное устройство.