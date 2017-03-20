«Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны»: СК о попытке прорыва через госграницу с Украиной

Новости Беларуси. Попытка прорыва через государственную границу предотвращена в районе пункта пропуска Александровка. Инцидент произошел этой ночью.

Автомобиль марки «Джип» направлялся в Беларусь из Украины.

Водитель сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, и, получив механические повреждения, попытался скрыться.

В результате пограничникам пришлось применить табельное оружие.

Олег Ляшук, начальник Управление пограничного контроля Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

При въезде пункта пропуска данное транспортное средство снесло шлагбаум, снесло габаритные ворота и проехало через средство принудительной остановки, то есть, через шипы и получило механические повреждения.

Впоследствии данное средство было оперативной группой настигнуто с применением табельного оружия.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны,

в отношении третьего проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Из автомобиля изъяты пистолет марки TT с двумя заряжёнными магазинами к нему, тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластит. а также самодельное взрывное устройство.