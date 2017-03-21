Прямой эфир

На белорусско-украинской границе усилены меры безопасности

21 марта 2017 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Меры безопасности усилены на белорусско-украинской границе. Это связано с инцидентом в пункте пропуска Александровка, через который накануне пытались прорваться нарушители на автомобиле марки Jeep. Задержаны два человека.

Однако по имеющейся информации в салоне мог находиться еще один. Его поиски продолжаются. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в зоне ответственности Мозырского пограничного отряда.

Отрабатываются все вероятные маршруты движения нарушителя. В связи с этим на границе проводится усиленный контроль въезда, входа и пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов
20 марта 2017 19:11

На белорусско-украинской границе задержан житель Бреста, который пытался провезти в автомобиле 55 патронов

«Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны»: СК о попытке прорыва через госграницу с Украиной
20 марта 2017 16:33

«Предварительно, в транспортном средстве находилось 3 человека, двое из которых задержаны»: СК о попытке прорыва через госграницу с Украиной

Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы
20 марта 2017 16:28

Трагедия в Витебске: матери, рожавшей дома, грозит до трех лет лишения свободы