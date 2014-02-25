Председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков задержан за получение взятки

Новости Беларуси. За взятку задержан председатель концерна «Беллегпром» Михаил Сучков. В отношении высокопоставленного чиновника, а также директора слонимской прядильной фабрики Следственный комитет возбудил уголовное дело. Пока подробности не разглашаются: ведется следствие.

Михаил Сучков был назначен главой «Беллегпрома» в декабре 2012 года. Ранее он руководил хлопкопрядильной фабрикой в Ветке и столичным предприятием «Сукно», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело в отношении председателя концерна «Беллегпром» и директора ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика». Указанные должностные лица задержаны 24 февраля сотрудниками Министерства внутренних дел. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 430 УК Беларуси - получение взятки.