Нападение на охранников трубопроводов в Ираке: погибли 26 полицейских, 10 ранены

Новости Ирака. Группа неизвестных вооруженных людей совершили нападение на полицейских, охранявших трубопроводы на севере Ирака. Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов продолжалось более полутора часов. 26 стражей правопорядка погибли, десять получили ранения.

На данный момент ни одна экстремистская группировка ответственность за случившееся пока на себя не взяла. Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.