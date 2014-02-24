Прямой эфир

Нападение на охранников трубопроводов в Ираке: погибли 26 полицейских, 10 ранены

24 февраля 2014 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. Группа неизвестных вооруженных людей совершили нападение на полицейских, охранявших трубопроводы на севере Ирака. Столкновение с сотрудниками правоохранительных органов продолжалось более полутора часов. 26 стражей правопорядка погибли, десять получили ранения.

На данный момент ни одна экстремистская группировка ответственность за случившееся пока на себя не взяла. Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Во французской деревни Исола гигантский камень скатился с утеса и врезался в жилой дом. Погибли 2 ребенка
24 февраля 2014 07:02

Во французской деревни Исола гигантский камень скатился с утеса и врезался в жилой дом. Погибли 2 ребенка

В Афинах недовольные арбитром футбольные фанаты устроили беспорядки
24 февраля 2014 07:00

В Афинах недовольные арбитром футбольные фанаты устроили беспорядки

Микроавтобус с белорусскими туристами обстреляли в Украине. Как это было - рассказали пассажиры
23 февраля 2014 20:25

Микроавтобус с белорусскими туристами обстреляли в Украине. Как это было - рассказали пассажиры