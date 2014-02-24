За ночь в Минске сгорели 12 машин. Подозреваемый в поджогах задержан

Новости Беларуси. 12 автомобилей за одну ночь. Задержан подозреваемый в поджоге автомобилей в Минске. Машины были частично повреждены или целиком уничтожены огнем во Фрунзенском районе столицы. Улицы Одоевского, Янки Мавра, проспект Пушкина... Сообщения о возгораниях начали поступать около пяти утра 23 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поджигатель» был задержан в течение несольких часов. Сейчас милиция проводит следственные мероприятия. Общий ущерб оценен в 188 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия.

Елена, пострадавшая:

Вот наша машина, точнее все, что от нее осталось. Единственное наше средство передвижения на дачу и вообще на природу.

Будто кадры плохого кинофильма: в сгоревшем практически дотла авто сегодня Елена едва ли узнаёт любимую семейную машину. Использовать её теперь можно разве что в качестве подтверждения серьёзного поджога. В то утро о происшествии женщина узнала от соседей, а уж потом и сама увидела пугающее пламя. Затем — несколько вызовов в милицию, показания... Елена признаётся: оперативники сработали профессионально. Подозреваемого задержали за пару часов.

Елена, пострадавшая:

В 5 утра позвонил сосед. Мы уже вышли в окно смотреть - пылал костер. Пожарная приехала - потушили, милиция. Потому знали, что горит в округе больше машин - около 10-12.

Правда, случай это не единичный. С 5 утра больше десятка заявлений. «Поработал» поджигатель во Фрунзенском районе - улицы Янки Мавра, Одоевского, проспект Пушкина.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Разбитые стёкла, сгоревшая и ограбленная машина... Такую картину увидели 12 минчан. К слову, это авто пострадало больше других. Пламя охватило и припаркованные рядом автомобили.

Новость о поджигателе облетела все соседние дворы. Возмущены и автолюбители, и обычные прохожие. Кто-то видел пламя из окон квартир... кто-то застал днём лишь обгоревшие авто.

Поврежденные стёкла, салоны и моторные отсеки. Некоторые автомобили и вовсе сгорели полностью. Восстановлению не подлежат. Сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым оказался 30-летний неработающий минчанин. К слову, житель Фрунзенского района. Причём ранее судимый за кражи. Уже в милиции мужчина признался: машины вскрывал, разбивая стёкла, или простым проворотом сердцевины замка. Искал в салонах что-то ценное, потом поджигал...

Вероника Стрельская, пресс-офицер Фрунзенского РУВД Минска:

В течение нескольких часов оперативными сотрудниками Фрунзенского РУВД подозреваемый в совершении преступления был задержан и доставлен в РУВД для разбирательства. Им оказался 30-летний минчанин, житель улицы Янки Мавра. Не работающий, ранее судимый за кражи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 218 за умышленное повреждение либо уничтожение имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Оценили уже и общий ущерб. Он составил 188 миллионов рублей.