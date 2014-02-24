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Неосторожное обращение с огнем: в Молодечненском районе мужчина погиб, подросток из Пуховичского - с ожогами лица в больнице

24 февраля 2014 15:03
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Новости Беларуси. На пожаре в Молодечненском районе погиб мужчина. Его сын получил ожоги. Огонь вспыхнул в бытовке, которая использовалась для временного проживания. Молодой человек пытался самостоятельно спасти отца, но не успел. Пламя обожгло ему руки.

Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Неосторожное обращение с огнем и обычное любопытство закончилась больничной кроватью в Пуховичском районе. Подростки, играя во дворе, решили проверить наличие бензина в неисправном автомобиле. Они преподнесли спичку к баку - и в эту минуту произошла вспышка паров бензина.

С ожогами лица и головы один из юношей доставлен в больницу.

# происшествия # Пожар в доме

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