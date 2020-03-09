Предприниматель, ранее не судим. Что известно о мужчине, подозреваемом в нападении на отделения банков в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле задержали подозреваемого в нападении на отделения банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 10 января в поселке Большевик неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал деньги и скрылся. В Гомельском районе неизвестный ограбил банк. В области введён план «Сирена»

Ситуация повторилась в агрогородке Бобовичи 2 марта. Мужчина также пытался похитить из отделений банка деньги, однако кассир успела нажать тревожную кнопку. В итоге подозреваемый был задержан. Он уже дал признательные показания. Ранее он судим не был, является индивидуальным предпринимателем.

Александр Васильев, начальник управления внутренних дел Гомельского облисполкома:

Кроме того, что маскировку внешности использовал, также снимал на транспортном средстве государственные номера. Кстати, во втором случае в момент снятия государственных номеров был обнаружен местными жителями. Нам удалось получить эту информацию, и она была использована в раскрытии этого преступления. Особая благодарность нашим жителям, которые остаются неравнодушными к таким происшествиям.