Взрыв бытового газа в Италии. Пострадали 25 человек, разбор завалов продолжается

Новости Италии. Около 25 человек получили травмы при взрыве бытового газа в итальянском городе Турин. Половина пострадавших госпитализирована с ожогами и отравлением угарным газом. Также с черепно-мозговой травмой в больницу был доставлен ребёнок. Остальным помощь была оказана на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, ЧП произошло рано утром в квартире многоэтажного дома. Около 60 человек были экстренно эвакуированы. На месте инцидента спасатели расчищают завалы в поисках выживших. Предполагается, что число жертв взрыва может возрасти.