Новости России. Пожар в психиатрической больнице в Подмосковье унес жизни 38 человек. По предварительной версии, причиной трагедии стало короткое замыкание.

Огонь вспыхнул ночью, когда все пациенты спали. Спаслись лишь трое: медсестра, разбуженная противопожарной сигнализацией, и двое пациентов, которых она успела вывести. Очаг возгорания находился в одном из корпусов, где находились больные особого режима. К этому часу огонь потушен, идет разбор завалов.

Как стало известно, спасатели опоздали на пожар из-за закрытой речной переправы. Дорога заняла час вместо 20 минут. В поселок до сих пор невозможно попасть напрямую с Дмитровского шоссе.

27 апреля в Московской области объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.