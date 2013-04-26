В Бангладеш обрушилось здание торгового центра. Число жертв достигло 260

Новости Бангладеш. Здание торгового центра обрушилось в пригороде столицы Бангладеш. Погибли более 160 человек, почти 800 доставлены в больницу.

Известно, что накануне в стене образовались трещины, после чего швейная фабрика и банки, расположенные в торговом центре, были закрыты. Однако 24 апреля работники вернулись в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько еще людей остаются под завалами, пока сказать сложно. Спасатели ищут под обломками выживших. Спасательная операция продолжается уже почти сутки. Под обломками могут находиться ещё десятки жителей. В рухнувшем восьмиэтажном здании работало несколько швейных фабрик, магазины и отделение банка.

В момент трагедии в торговом центре могло находиться около двух тысяч человек - это значит, что число пострадавших может увеличиться. Сегодня в Бангладеш объявлен день траура.

Обновлено 26 апреля в 10.30

Новые спасенные и новые жертвы. В Бангладеш число погибших при обрушении торгового комплекса достигло 260. Жизни более 2 тысяч жителей уже вне опасности.

Разбор завалов продолжается. Под руинами еще могут находиться люди.