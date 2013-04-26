Братья Царнаевы, организаторы взрывов в Бостоне, планировали теракт на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Новости США. Братья Царнаевы планировали теракт на известной нью-йоркской площади Таймс-сквер. Об этом следователям во время допроса сообщил Царнаев-младший. Он признался, что для осуществления задуманного они подготовили шесть самодельных бомб, в том числе кастрюлю-скороварку со взрывчаткой, которая взлетела на воздух на финише Бостонского марафона 15 апреля. Трагедия унесла жизни трех человек, 260 были ранены.

Приготовиться к теракту в Нью-Йорке братья не успели. При задержании Царнаев-старший был убит. А младший, Джохар, ранен и доставлен в больницу, где и дает показания. Ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.