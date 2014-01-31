В Брестской области от сильных морозов пострадали уже около 1700 человек

Новости Беларуси. Отморожения, гололедные травмы и общее переохлаждение. Такие диагнозы ежедневно врачи ставят сотням пациентов по всей стране. Даже в Брестской области, где минусовые температуры установились только на прошлой неделе, без трагических случаев не обошлось.

Врачи говорят, что 90% пациентов, которые поступают в больницы с симптомами отморожения, накануне употребляли алкоголь. Сегодня только в Брестской областной больнице с отморожением разной степени проходят лечение 5 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Семенюк, заведующий ожоговым отделением Брестской областной больницы:

По области количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, составило около 1700 человек, госпитализированы 132 взрослых и 34 ребенка.