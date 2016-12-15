Гимназист нанес учителю не менее 17 ударов ножом: завершено расследование уголовного дела

Новости Беларуси. Трагедия в гимназии № 74 города Минска произошла в мае. Школьник нанес учителю русского языка и литературы несколько ударов в область шеи. Артерию подросток чудом не задел. Позже следователи установили: ударов было не менее 17-ти.



Рано утром в понедельник ученик 9-го класса пришел в гимназию сдавать стихотворение по русской литературе. В учебном кабинете был только он и учительница Валентина Владимировна. Чуть позже пострадавшая рассказала:

подросток зашел в класс, закрыл за собой двери, подошел к ней с ножом в руках.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

В ходе следствия установлено, что около 8.00 часов 23 мая 2016 года несовершеннолетний житель г. Минска, 2001 года рождения, находясь в одном из кабинетов государственного учреждения образования «Гимназия № 74 г. Минска», действуя с особой жестокостью, нанес учительнице русского языка и литературы не менее 17 ударов ножом, в том числе, в область жизненно важных органов. В связи с активным сопротивлением потерпевшей, ее сообщением родственникам о совершенном преступлении и своевременным оказанием ей квалифицированной медицинской помощи, нападавший не смог довести свой умысел до конца.

Подростку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси – покушение на убийство человека в связи с осуществлением им служебной деятельности, с особой жестокостью.

Как рассказали в Следственном комитете, в ходе следствия допрошено более 50 свидетелей, проведен большой комплекс медико-криминалистических, биолого-генетических и дактилоскопических исследований.



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