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Пожар в Минске. В общежитии на Тухачевского загорелся утеплитель

03 февраля 2022 15:26
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Новости Беларуси. Пожар на улице Тухачевского. В 4-этажном реконструируемом здании общежития произошло возгорание. К месту ЧП были направлены подразделения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар в Минске. В общежитии на Тухачевского загорелся утеплитель-1

Было установлено, что на третьем этаже произошло воспламенение уложенного на полу утеплителя. Эвакуация не потребовалось. Причина происшествия устанавливается. Среди версий – нарушение противопожарных требований при проведении работ и правил эксплуатации теплогенерирующих устройств.

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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