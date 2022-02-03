Пожар в Минске. В общежитии на Тухачевского загорелся утеплитель

Новости Беларуси. Пожар на улице Тухачевского. В 4-этажном реконструируемом здании общежития произошло возгорание. К месту ЧП были направлены подразделения МЧС, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Было установлено, что на третьем этаже произошло воспламенение уложенного на полу утеплителя. Эвакуация не потребовалось. Причина происшествия устанавливается. Среди версий – нарушение противопожарных требований при проведении работ и правил эксплуатации теплогенерирующих устройств.