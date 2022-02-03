Грозит до 5 лет лишения свободы. В Минске за хранение психотропов задержали 26-летнего парня

26-летний молодой человек на протяжении четырех месяцев употреблял наркотики, которые приобретал в интернет-магазинах. Мужчину задержали дома, после того как он забрал закладку в лесном массиве. При личном досмотре у него обнаружили сверток, в котором находился психотроп, а в мобильном телефоне – переписку с продавцами особо опасного вещества. При задержании молодой человек находился в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ. Вину гражданин признал полностью. До вынесения приговора он будет находиться под стражей в следственном изоляторе.