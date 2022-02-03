Теперь они фигуранты уголовного дела. Школьники забрали забытую карту из банкомата и купили игровое золото

Новости Беларуси. Правоохранители поделились подробностями кибераферы, которую провернули школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они фигуранты уголовного дела.

В начале 2022 года с банковского счета 38-летнего жителя Солигорска стали списываться средства. Он обратился в милицию. Выяснилось, что незадолго до инцидента мужчина забыл в банкомате свою карту, которую забрала компания школьников. Двое из них решили воспользоваться находкой и в прямом смысле проиграли.

Александр Грицук, начальник УПК УВД Минской области:

Оперативники группы по противодействию киберпреступности Солигорского РУВД установили, что деньги солигорчанина пошли на приобретение игровой валюты в одной из популярных мобильных игр. Хищение совершили двое подростков, которые забрали забытую карту из банкомата. Купив себе по 3 000 игрового золота за чужой счет, они вернули карту сотруднику близлежащего магазина. Игровая валюта для школьников обошлась солигорчанину в сумму около 200 рублей.