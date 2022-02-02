Массажист и грузчик из Минска подрабатывали наркокурьерами. Оперативники нашли у них вещества и средства для фасовки

Новости Беларуси. Массажист и грузчик улучшали благосостояние, подрабатывая наркокурьреами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За незаконный оборот наркотиков сотрудники УВД Минской области задержали двух жителей столицы – 22 и 32 лет. В мобильных телефонах молодых людей хранились координаты закладок. Дома и в тайниках задержанных обнаружен внушительный запас запрещенных веществ.

Александра Попова, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

В мобильных телефонах задержанных правоохранители обнаружили координаты уже сделанных закладок. В ходе личного досмотра по месту жительства, а также в тайниках у фигурантов обнаружены мефедрон, гашиш и марихуана. Работали сбытчики из интернет-наркомаркетов около двух недель и сами являлись потребителями. Партии забирали в пригороде Минска, из тайников, делили на дозы для конечных потребителей и делали закладки. Сбыт осуществляли на территории Минской области и столицы. В ходе осмотра квартиры одного из подельников оперативники обнаружили все необходимое для фасовки товара.