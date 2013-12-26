В Сибири самолёт потерпел крушение. Погибли 9 человек

Новости России. Военно-транспортный самолёт Ан-12 потерпел крушение в Сибири. Судно рухнуло на военные склады при заходе на посадку, начался пожар. На борту находились 9 человек: шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. По предварительной информации, все они были сотрудниками Иркутского авиазавода.

По данным агентства «Интерфакс», самолёт принадлежал заводской авиации. Он перелетал с завода новосибирского аэродрома Ельцовка на аэродром «Иркутск-2». Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Среди других версий катастрофы – ошибка экипажа и сложные погодные условия. В районе аэродрома, куда должен был приземлиться самолёт, наблюдается туман.

Напомним, месяц назад в России произошла ещё одна трагедия: крушение потерпел пассажирский боинг. Последние секунды полёта «Боинга-737» (смотрите видео). Мы видим, как лайнер на большой скорости штопором врезается в землю. Сильный взрыв. На борту было 50 человек. Сорок четыре пассажира и шесть членов экипажа. Не выжил никто.