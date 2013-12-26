15-летняя школьница, изнурявшая себя диетами, скончалась от анорексии

Новости России. Жизнь 15-летней школьницы оборвалась в минувший четверг. По данным следствия, девочка, желая похудеть, на протяжении полугода наотрез отказывалась от приёма пищи. Знакомые рассказывают: в танцевальной студии ей порекомендовали сбросить пару килограммов, чтобы быть в норме. Только понятие нормы школьница восприняла по-своему. В свои пятнадцать она настолько извела свой организм, что весила 23 килограмма.

Комсомольская правда в России:

Девочка была одной из лучших и примерных учениц, участвовала в олимпиадах и различных конкурсах, занималась танцами. По словам знакомых девочки, последнее время она с трудом могла есть только фрукты и довела свой вес до 23 килограммов. А потом есть перестала вовсе. Девочка превратилась в скелет, обтянутый кожей.

Куда смотрели родители, когда их ребёнок буквально таял на глазах? Ответ на этот вопрос предстоит найти следователям. По факту смерти 15-летней девочки в Ярославской области возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы намерены дать правовую оценку действиям лиц, обязанных заботиться о здоровье, физическом и психическом развитии ребёнка. Только вот жизнь девочки уже не вернуть.

Следственный комитет РФ (sledcomrf.ru):

11 декабря 2013 года в тяжёлом состоянии она была доставлена в Ростовскую центральную районную больницу, где, несмотря на проведённые врачами реанимационные мероприятия, спустя несколько дней скончалась. Причиной смерти явилась кардиомиопатия при расстройстве питания, тяжелая алиментарная дистрофия и сопутствующая атипичная нервная анорексия.

В 2004 году в Ростове-на-Дону в областной больнице умерла студентка. Причина смерти – изнуряющая диета. При росте 155 см вес девушки едва дотягивал до 30 кг. Лена жила отдельно от родителей в другом городе. Они виделись редко. Когда мать и отчим забили тревогу, было уже поздно. Только на похоронах родители узнали, что причиной ужасных страданий Лены стала безответная любовь. А молодой человек, ради которого она так истязала себя, подвиг Лены не оценил и даже не пришёл проститься.

Зачастую девушки сами не отдают себе отчёта в том, что они больны анорексией. Врачи уверяют: тревогу должны бить близкие люди – родители, подруги, знакомые. Ведь каждая минута может оказаться последней.

Михаил Важенин, ведущий научный сотрудник РНЦП психического здоровья:

Первые замечают родители, что ребёнок худеет. Обычно родители приводят таких детей к терапевтам. Терапевты назначают витамины, общеукрепляющее лечение. Они принимаются, но это не помогает, ребёнок всё равно худеет. На первой стадии, когда человек ещё только хочет похудеть, нужно ему всё разъяснить, рассказать, во что это может превратиться, большинство людей впечатляют такие рассказы.