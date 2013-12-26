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Телёнка из-подо льда в Ошмянском районе вытащили спасатели

26 декабря 2013 18:57
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Новости Беларуси. Телёнку по кличке Малыш месяц от роду. К реке он отправился попить. Малыш пошёл по тонкому льду и провалился в 15 метрах от берега. Хозяин телёнка вызвал спасателей.

Пресс-служба Гродненского областного управления МЧС:
К месту происшествия направились бойцы пожарной аварийно-спасательной части №1 города Ошмяны. Командир отделения Сергей Александрович на спасательной доске в гидрокостюме добрался до Малыша, взял его на руки (вес бычка около 50 килограммов), а спасатели верёвкой притянули их на берег. «Ледовая» операция заняла около 7 минут. Хозяева отвели бычка в тёплый сарай. Сейчас жизни Малыша ничего не угрожает.

В Беларуси нередко заложниками неблагоприятных погодных условий становятся люди. В январе в Минской области под лёд провалился внедорожник. В феврале гужевые сани, на которых ехал работник, ушли под лёд реки Дисна. Что делать, если вы провалились под лёд. Смотрите наглядные советы от сотрудника МЧС.

# происшествия # Спасение

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