Пожар в Лунинецком районе. Два малолетних ребёнка получили серьёзные ожоги

Новости Беларуси. Пожар в деревне Синкевичи Лунинецкого района произошёл вечером в воскресенье. Двух малолетних детей из горящего дома вынесли мать и её сожитель. Трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка получили ожоги разной степени тяжести. Дети госпитализированы в местную больницу.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС (в интервью TUT.BY):

Как стало известно, на момент пожара 34-летняя хозяйка дома находилась в помещении кухни. Внезапно погас свет, женщина вышла на улицу и увидела, что из-под кровли дома выбивается пламя. В доме спали двое ее детей и 40-летний сожитель. Женщина вбежала в дом, разбудила мужчину и вместе с ним вынесла из горящего дома детей.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, шесть дней в Оршанском районе в доме как в огненном плену оказалась целая семья. 25-летняя девушка-инвалид, ее мать, отчим и маленький братик, которому не исполнилось еще и трех лет. Все они погибли на пожаре, шансов выжить практически не было. К моменту приезда спасателей все было охвачено огнем.