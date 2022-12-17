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В Минске при пожаре в жилом доме погибли шесть человек, в том числе ребёнок

17 декабря 2022 07:52
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Новости Беларуси. 17 декабря на бульваре Шевченко в Минске произошел пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение 15 минут после вызова силами МЧС он был потушен. В ходе ликвидации пожара был спасен ребенок, он доставлен в больницу.  

В Минске при пожаре в жилом доме погибли шесть человек, в том числе ребёнок-1

В больницу также дополнительно госпитализировали еще двоих спасенных. Всего спасли 12 человек, эвакуировали 10. Всем оказывается необходимая помощь. Обследовав место происшествия после локализации возгорания, спасатели обнаружили тела троих погибших на втором этаже дома, еще троих – на четвертом этаже. Кроме взрыва газа, в настоящий момент серьезно прорабатывается версия, что причиной пожара стал взрыв легковоспламеняющейся жидкости. Об этом свидетельствуют найденные в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость.  

В Минске при пожаре в жилом доме погибли шесть человек, в том числе ребёнок-4

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело, проводится проверка, причины ЧП устанавливаются.  

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# Взрыв # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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