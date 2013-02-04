Ветеран войны во Вьетнаме почти целую неделю удерживает в заложниках ребенка

Новости США. В американском штате Алабама пожилой мужчина уже почти неделю удерживает в заложниках 5-летнего мальчика. В настоящий момент полиция ведёт переговоры. Идти на штурм стражи правопорядка опасаются.

Преступник похитил ребенка, напав на школьный автобус. При этом он смертельно ранил водителя. После чего злоумышленник заперся с пленником в подземном бункере, который построил рядом со своим домом.

Мотивы преступления до сих пор не известны. Личность мужчины установлена, известно так же, что он - ветеран войны во Вьетнаме. Был ли он раньше знаком с похищенным мальчиком, не сообщается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.