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Штаб-квартира иракской полиции была атакована террористами. Погибли десятки человек, 70 получили ранения

03 февраля 2013 14:17
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Новости Ирака. В иракском городе Киркук террористы атаковали штаб-квартиру полиции. Погибли несколько десятков человек. Еще 70 получили ранения.

Сначала террорист-смертник привел в действие установленную на автомобиле бомбу. Потом группа боевиков попыталась взять здание штурмом, но потеплела неудачу.

Взрыв практически полностью разрушил фасад учреждения, пострадали также соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Жители близлежащих домов  эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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