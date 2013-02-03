Штаб-квартира иракской полиции была атакована террористами. Погибли десятки человек, 70 получили ранения

Новости Ирака. В иракском городе Киркук террористы атаковали штаб-квартиру полиции. Погибли несколько десятков человек. Еще 70 получили ранения.

Сначала террорист-смертник привел в действие установленную на автомобиле бомбу. Потом группа боевиков попыталась взять здание штурмом, но потеплела неудачу.

Взрыв практически полностью разрушил фасад учреждения, пострадали также соседние здания и припаркованные рядом автомобили. Жители близлежащих домов эвакуированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.